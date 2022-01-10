Астролог Влад Росс рассказал о прогнозах для Украины на следующий год, прокомментировав нашумевшие предположение о возможном нападении России.

Об этом он рассказал в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

«Война как раз в год Тигра всегда случается и всегда бывает. Как вы думаете, Первая мироваявойна когда началась? В год Тигра. 1914 год. Этому послужил выстрел в экс-герцога Фердинанда обычным парнем в Сараево. После этого разразилась Первая мировая война. То же самое может случиться у нас на Донбассе», - считает Влад Росс.

Астролог рассказал, что именно в год Тигра Гитлер устроил аншлюс Австрии в 1938 году, что фактически стало началом мировой войны. Также, отметил он, 1962 год, когда случился Карибский кризис и когда чуть не разразилась ядерная война, когда ракеты СССР находились на Кубе – также был годом Тигра. Тогда, говорит Влад Росс, мы были за секунду от катастрофы – так показывали мировые часы. По его словам, то же самое они показывают и сейчас.

«Мы будем за секунду от катастрофы. Потому что сумасбродный человек, находящийся вКремле, – воскрешение Чингисхана. Об этом даже Нострадамус написал, что придет к власти царь ужаса, террора и войны, и будет он царствовать от Марса и до Марса», - рассказал Влад Росс.

По мнению астролога, именно март является серьезным месяцем в этом контексте. Кроме того, он заявил, что Путин – сумасброден, и в любом случае он хочет напасть на Украину. Влад Росс считает, что его уже нельзя переубедить, так как этот человек уже эмоционально не здоров.

Как сообщала Politeka, астролог Росс рассказал, что с северными областями Казахстана может быть то же самое, что и с Украиной.

Также Politeka сообщала, что Росс назвал условие установления в России тотальной диктатуры.