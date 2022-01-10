Нумеролог и неопсихолог Нонна Мусалян рассказала о том, что именно с точки зрения её науки несёт людям наступивший 2022 год, и как наилучшим образом соответствовать ему.

Свой комментарий она дала в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».

«Число 2, как и всякое другое, может проявляться и в негативном, и в позитивном аспекте. Светлая сторона двойки – это максимум творческих возможностей, креатива. В этом году решения следует принимать так, как их принимают женщины – на основе чувств. Здесь нужна интуиция, нужна мягкость. Женщины в этом году смогут достучаться даже до тех мужчин, которые раньше отказывались что-либо воспринимать. Но если использовать эти двойки в агрессивном контексте, то они дадут много разрушительной энергии. Если она не направлена ни на что конкретное, то может разрушить самого человека», - предупреждает Нонна Мусалян.

При этом, по её словам, 2022 год – это благоприятный год для новаторских идей, в том числе в бизнесе.

«2022 год открывает возможности для нового сотрудничества в деловой сфере. Но здесь очень важно, чтобы люди прислушивались друг к другу и находили решения, приемлемые для всех сторон. Нужен консенсус. Кстати, в этом году тема партнёрства станет ключевой и для нашей страны», - говоритНонна Мусалян.

Как сообщает Politeka, ранее она посоветовала, как избавиться от своих давних страхов и обид.

Также Politeka сообщала, что Мусалян рассказала о важности психологической зрелости.