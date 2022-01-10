Астролог Альбина Пономаренко рассмотрела вопрос о том, может ли быть введён в Украине очередной локдаун до конца января, и какими обстоятельствами это обусловлено.

Своё суждение она высказала в программе «Прогноз».

«Эпидемии – это такая область, где астрология не может дать однозначного ответа, мы можем только предполагать. Но в карте Украины чёрная Луна может означать болезнь, вирус, а 18 января в сочетание с ней входит ретроградная Венера. В нашем случае это может означать какое-то обострение – или же, наоборот, нормализацию ситуации с вирусом. Но в любом случае, в эпидемиологическом плане 18 января станет очень важной датой. Однако в том, что касается локдауна, я даже не буду пытаться дать какой-то прогноз. Нужно будет просто мониторить ситуацию, чтобы в дальнейшем получить возможность прогнозировать события, и уже тогда говорить о каких-то конкретных датах», - отмечает Альбина Пономаренко.

Она также указала на те январские дни, в которые следует ожидать хороших или плохих новостей.

«13 и 14 января могут быть дурные новости, но далее настанет время для хороших. Однако тот день, на который я возлагаю особенные надежды, – 19 января. Впрочем, важные позитивные изменения должны начаться уже 16 числа», - говорит Альбина Пономаренко.

Как сообщает Politeka, ранее она посоветовала не открывать новый бизнес в период ретроградного Меркурия.

Также Politeka сообщала, что Пономаренко рассказала о влиянии чёрной Луны в 2022 году.