Нумеролог и неопсихолог Нонна Мусалян поразмышляла над тем, как людям стоит начать новый 2022 год, чтобы их жизнь изменилась в лучшую сторону.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».

Как отмечает нумеролог, цифры 2022 года суммарно дают 6, а это благоприятное число, в частности оно отвечает за любовь, баланс, гармонию, семью и красоту. Она подчеркивает, что в контексте личности число 6 – это сбалансированный человек. «Все сферы его жизни должны находиться в гармонии между собой, причём на первый план выходят ценность семьи и выстраивание партнерских отношений», - объясняет Нонна Мусалян.

С другой стороны, рассказывает она, 6 – материальное число. «Эта цифра также связана с Венерой, которая, помимо любви, символизирует красоту, комфорт и уют во всём материальном – в том, что можно потрогать руками», - объясняет неопсихолог. В то же время она акцентирует внимание на том, что все зависит от использования числа, здесь не стоит допускать никаких перегибов, например, полностью заниматься карьерой и забывать о личной жизни.

В общем же, рассуждает Нонна Мусалян, это время идеально подходит для того, чтобы навести порядок, уют и обустроить дом. К тому же, добавляет нумеролог, в этот год следует заниматься трансформацией тела, эстетикой, красотой. «Также это касается и духа: в 2022 году многие захотят заниматься духовными практиками, йогой, или просто пересмотреть свое отношение к себе», - отмечает она.

Как сообщала Politeka, Нонна Мусалян рассказала, что 2022 год открывает возможности для нового сотрудничества в деловой сфере.

Также Politeka писала о том, что Мусалян рассказала, как человек может избавиться от своих старых обид и страхов.