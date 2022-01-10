Астролог Альбина Пономаренко рассказала о том, чем примечателен день осеннего равноденствия, какие действия лучше всего предпринимать в этот день, а от каких следует воздержаться.

Её слова прозвучали в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».

«На Руси осеннее равноденствие традиционно было праздником урожая. Наш народ всегда был земледельческим, и в его жизни играло огромную роль всё, что связано с урожаем. В этот день Солнце входит в знак Весов, который означает равновесие. Поэтому день осеннего равноденствия хорош для проработки партнёрских отношений. В этот день можно строить планы, но ещё лучше он подходит для того, чтобы разобраться в себе, понять своё место в партнёрстве и возможность раскрыть свою личность через взаимодействие с партнёрами. Речь идёт и о супружестве, и о деловом партнерстве», - поясняет Альбина Пономаренко.

По её словам, следующий магически сильный день – зимнее солнцестояние.

«Это день рождения нового солнца, который к тому же связан с праздником Рождества. Зимнее солнцестояние – это время для очищения и «перезагрузки» себя. В этот день Солнце входит в первый градус Козерога», - говорит Альбина Пономаренко.

Как сообщает Politeka, ранее она отметила, что период ретроградного Меркурия – это плохое время для начала нового бизнеса.

Также Politeka сообщала, что Пономаренко назвала тех, для кого 2022 год станет годом кармических долгов.