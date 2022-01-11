Об этом она рассказала в программе «Прогноз».
По словам гости программы, сейчас Юпитер входит в знак Рыбы, а это, вероятно, имеет отношение и к газу и нефти. Она рассказывает, какие последствия для Украины будет иметь энергетический кризис, и отмечает, что прогноз неплохой, будет хорошее влияние. «Между 16 и 19 января мы можем услышать о каких-то переговорах и положительных сдвигах в этой сфере», - сообщает астролог.
Также Альбина Пономаренко утверждает, что в январе не начнется полномасштабная война, но возможны провокации. «Но это не обязательно будут военные столкновения – могут произойти какие-то скандалы в самой Украине. Эти события станут своего рода воспалением, которое свидетельствует о том, что в организме что-то не в порядке», - рассуждает она.
Астролог отмечает, что важным будет 19 января: этот день поможет разобраться во всех противоречиях. «Этот день обещает Украине успех в международных переговорах, новые назначения внутри страны, принятие новых полезных законов», - подчеркивает гостя программы. В частности, добавляет Альбина Пономаренко, перед этим РФ и НАТО выйдут на переговоры, хотя уже сейчас есть определенные договоренности и она считает, что они дадут положительные результаты для Украины.
Как сообщала Politeka, Пономаренко рассказала, что зимнее солнцестояние – это время для очищения и «перезагрузки» себя.
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Также Politeka писала о том, что Пономаренко рассказала, может ли быть введен в Украине очередной локдаун до конца января.