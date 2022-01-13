Астролог Влад Росс рассказал о ретроградной Венере, которая ожидает нас в январе, и объяснил, что рекомендуется делать в этот период, а чего лучше всего избегать.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«В январе ретроградная Венера, в начале месяца, примерно до 10 числа она будет в соединении с Плутоном. Ретроградная Венера дает очень интенсивные сексуальные кармические связи с людьми, с которыми вы уже были знакомы», - сообщил Влад Росс.

Он объяснил, что это может быть какой-то служебный роман или начало отношений с людьми, которых вы хорошо знаете. Влад Росс подчеркнул, что прежде всего речь идет о работе, так как Козерог – это целеустремленный знак зодиака. Астролог отметил, что поощряются романы с начальством.

«В любом случае конкретные, четкие рабочие отношения могут переходить в романтические с очень большими глубокими сопереживаниями. И это всегда какие-то кармические связи, от которых сложно уйти», - считает Влад Росс.

С одной стороны, по его словам, Венера в Козероге говорит о том, что людям очень сложно выражать свои чувства и эмоции. Тем не менее отмечает астролог, это все же является благоприятным временем для начала долгосрочных отношений, особенно с людьми из прошлого.

«Но с другой стороны, ретроградная Венера, особенно в стационарном положении в самом конце месяца, говорит о том, что в это время запрещается делать какие-то подарки, ювелирные украшения. Также это не лучшее время для косметики, косметологических процедур, подтяжки кожи, лифтинга. Это все неблагоприятно в это время», - отметил Влад Росс.

Как сообщала Politeka, астролог Влад Росс отметил, что настоящего улучшения жизни следует ждать в 2024 году, когда Юпитер войдет в знак Тельца.

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