Астролог Влад Росс рассказал о ретроградной Венере, которая ожидает нас в январе, и объяснил, что рекомендуется делать в этот период, а чего лучше всего избегать.
Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
«В январе ретроградная Венера, в начале месяца, примерно до 10 числа она будет в соединении с Плутоном. Ретроградная Венера дает очень интенсивные сексуальные кармические связи с людьми, с которыми вы уже были знакомы», - сообщил Влад Росс.
Он объяснил, что это может быть какой-то служебный роман или начало отношений с людьми, которых вы хорошо знаете. Влад Росс подчеркнул, что прежде всего речь идет о работе, так как Козерог – это целеустремленный знак зодиака. Астролог отметил, что поощряются романы с начальством.
«В любом случае конкретные, четкие рабочие отношения могут переходить в романтические с очень большими глубокими сопереживаниями. И это всегда какие-то кармические связи, от которых сложно уйти», - считает Влад Росс.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Дочь Оли Фреймут попала в неприятности за границей, появились подробности: "Это треш..."
Звезда "проклятого" сериала ушел из жизни при загадочных обстоятельствах: первые детали трагедии
Известный ведущий не вернулся с отдыха с женой, появились подробности трагедии: "Врачи пытались помочь"
Неприятностями закончился для Евгения Кота концерт Кароль, выяснились подробности: "На сцену больше я не вышел"
С одной стороны, по его словам, Венера в Козероге говорит о том, что людям очень сложно выражать свои чувства и эмоции. Тем не менее отмечает астролог, это все же является благоприятным временем для начала долгосрочных отношений, особенно с людьми из прошлого.
«Но с другой стороны, ретроградная Венера, особенно в стационарном положении в самом конце месяца, говорит о том, что в это время запрещается делать какие-то подарки, ювелирные украшения. Также это не лучшее время для косметики, косметологических процедур, подтяжки кожи, лифтинга. Это все неблагоприятно в это время», - отметил Влад Росс.
Как сообщала Politeka, астролог Влад Росс отметил, что настоящего улучшения жизни следует ждать в 2024 году, когда Юпитер войдет в знак Тельца.
Также Politeka писала о том, что таролог Казачок рассказала, насколько карты таро помогают решать вопросы людей.