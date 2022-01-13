Астролог Альбина Пономаренко объяснила, в чем состоит специфическое влияние ретроградного Меркурия на сферы жизни человека, и посоветовала, как предотвратить вред и извлечь из этого максимальную выгоду.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

Как рассказывает гостя программы, в этом году ретроградный Меркурий приходится на период с 14 января по 4 февраля и он будет идти сначала по Водолею, а затем вернется в Козерога. Это, подчеркивает Альбина Пономаренко, достаточно сильная позиция для Меркурия. «В начале февраля, когда он будет в Козероге, очень хорошо готовиться к экзаменам», - отмечает она.

В целом же астролог советует не начинать заниматься важными делами во второй половине января. Она объясняет, что в этот период ретроградный Меркурий соединится с ретроградной Венерой, эти планеты также отвечают за предпринимательство и новые начинания.

По словам гости программы, бизнес в это время не будет развиваться активно, зато стоит заняться медитацией, консультацией и поиском новых партнеров. «В это время лучше всего строить планы, но ещё не приступать к их реализации. Если вам во время ретроградного Меркурия пришла в голову хорошая мысль, желательно её записать – она может пригодиться позднее», - подчеркивает Альбина Пономаренко. В общем, констатирует астролог, в течение этого периода у человека могут возникнуть действительно ценные идеи.

Как сообщала Politeka, Росс заявил, что в период ретроградной Венеры запрещается делать какие-то подарки.

Также Politeka писала о том, что Пономаренко рассказала об эмоциональном состоянии людей в январе 2022 года.