Астролог Влад Росс поміркував над причинами кризи в Казахстані і припустив, як події в державі будуть розвиватися далі.

Про це він розповів у програмі «Прогноз» з ведучою Любов'ю Завальнюк.

За словами гостя програми, у заворушеннях в Казахстані винен клан Назарбаєва, так він намагався втриматися при владі. Тим не менш, підкреслює він, сьогоднішні події свідчать про падіння цього 30-річного клану. До того ж, каже Влад Росс, це тільки початок, на черзі – Путін та Лукашенко. «У Казахстані буде переділ фінансів, і туди швидше за все ще зайдуть китайці та росіяни», - міркує він.

Як розповідає астролог, багато хто називає Токаєва ставлеником Путіна, але це насправді просування Китаю. Принагідно він зазначає, що казахи недолюблюють китайців, тому й запровадили контингент придушення революції. Водночас гість програми припускає, що молодий і розумний новий прем’єр-міністр зможе стабілізувати ситуацію в Казахстані.

Також Влад Росс підкреслює, що за гороскопом Токаєв – Телець, а ці люди не надто мають бажання щось змінювати, а відтак він радше допустить до влади своїх близьких та рідних. «Телець – це завжди стабілізація та консерватизація. Тому ситуація в Казахстані може бути тимчасово більш-менш стабільною, але, що гримне в період затемнення восени в Казахстані, нікому не відомо», - міркує астролог.

Він розповідає, що затемнення відбудеться 8 листопада і торкнеться Росії та Казахстану, є ймовірність нового спалаху. Водночас гість програми переконаний, що з Казахстаном все буде гаразд, а найголовніше – прибрати Назарбаєва та його клан. «У Казахстану День Незалежності 16 грудня 1991 року під знаком Стрілець, а це завжди свобода», - підкреслює Влад Росс.

Як повідомляла Politeka, Бізяєв розповів, що у казахських протестах зіграли роль і внутрішній, і зовнішній фактори.

Також Politeka писала про те, що Ялі заявив, що заворушення у Казахстані почалися через політичне протистояння між Назарбаєвим та Токаєвим.