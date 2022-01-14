Экстрасенс Розалия Романова объяснила, как имя человека и дата его рождения совмещаются между собой и какое влияние имеет смена фамилии или имени.

Об этом она рассказала в своем блоге на YouTube.

Как объясняет эксперт, имя человека является защитой, ведь имеет энергию букв и соответственно цифр, ведь одно превращается в другое. В частности, говорит она, «А» – это цифра 1, «Б» – 2, «В» – 3 и так далее весь алфавит по кругу.

Розалия Романова обращает внимание, что буквам «Д», «М», «Х», «Ю» соответствует цифра 5. «Иногда нам нужно добавить пятерку, ведь пятерка это любовь, свобода и открытое сердце. И это не зря, ведь у каждой женщины есть имя, но в какой-то момент, когда она рожает ребенка, ее начинают называть мама», - объясняет она. Экстрасенс отмечает, что буквы слова «мама» – это цифры 5, 1, 5 и 1, то есть женщина, становясь матерью, получает энергию любви и свободы, свободу любить.

Если имя человека является подарком ему от родителей, говорит он, то дата рождения - от Бога, это определенный шифр жизни. Как объясняет Розалия Романова, цифры в дате рождения являются энергиями, которые человек легко может использовать. В частности, говорит она, цифра 6 означает семью, дом, детей, творчество, если она есть в дате рождения человека, то все в его жизни, связанное с этой сферой, будет довольно просто.

В то же время отсутствие цифры 6 в дате рождения, отмечает эксперт, не означает неудачной семейной жизни, ведь нужно смотреть еще на имя. В пример экстрасенс приводит имя «Наталья», в котором первая буква «Н» является шестеркой, аналогично это работает и в мужских именах. Попутно Розалия Романова отмечает, что есть и дополнительное имя – отчество, которое заканчивается обязательно на «В», «Н» и «А», «Н», что тоже соответствует шестерке.

Следовательно, констатирует она, есть разные энергии: одни человек использует просто, другие – только благодаря приложенным усилиям. «И теми энергиями в цифрах, которые у нас есть в дате рождения и имени, мы можем легко воспользоваться, потому что они на нас работают на автомате. А для получения энергий, которые у нас отсутствуют в цифрах в дате рождения и имени, нам нужно применять усилия», - объясняет Розалия Романова.

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