Экстрасенс Розалия Романова объяснила, к чему людям следует готовиться в лунные затмения и каких из них можно даже опасаться.

Об этом она рассказала в своем блоге на YouTube.

Как рассказывает экстрасенс, 15 лунные сутки являются периодом полной Луны, тогда она еще полная в начале солнечных суток, а позже – ее пик. «И очень часто в это время бывают затмения, поэтому лунные затмения бывают именно в полнолуние», - объясняет Розалия Романова.

По ее словам, 15 лунный день может прийтись и на растущую, и на убывающую Луну, но так или иначе этот день довольно опасен. В частности, отмечает эксперт, серьезные опасности начинаются со дня убывающей Луны. Дальше же, рассказывает она, будет 16 гармоничный лунный день, 17 радостный лунный день, и особенные 18 лунные сутки.

Подробнее Розалия Романова рассказывает о 18 лунных сутках, которые являются зеркальным днем, то есть мир демонстрирует людям их отношение к другим. «Если вы были хорошими мальчиками или девочками, то 18-лунные сутки будут для вас счастливым периодом», - объясняет она. Иначе же, добавляет экстрасенс, все косяки дадут о себе знать. «Вслед за 18 лунными сутками сразу идут 19 лунные сутки и их символ паук», - рассказывает эксперт. По ее словам, этот день может показаться даже неплохим, главное – не суетиться, чем больше суеты, тем хуже это обернется для человека.

Как сообщала Politeka, Романова объяснила, что означают буквы в имени человека и цифры даты его рождения.

Также Politeka писала о том, что Романова рассказала, что начиная с четвертого лунного дня идет ряд достаточно благоприятных дней.