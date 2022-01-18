Нумеролог и неопсихолог Нонна Мусалян рассказала о чакральной системе человеческого тела, как именно она работает и почему вообще собственные потребности необходимо удовлетворять.

Об этом она рассказала в своем новом блоге на YouTube.

Неопсихолог объясняет, что чакры являются энергетическими центрами человека, функция которых заключается в приеме, накоплении и обработке энергии. «Затем энергия передается по каналам к тонким энергетическим телам и расходится по нашему организму», - рассказывает она.

В общем, говорит Нонна Мусалян, каждый человек должен держать материальное и духовное в себе в балансе. «В теле человека есть семь основных чакр, которые также отображают сферы нашей жизни, а также наши способности и потребности», - рассказывает она. Далее нумеролог объясняет, как работает первая чакра Муладхара: у нее красный цвет и ее функции – это выживание, базовые потребности человека, например, сон, секс, еда.

По ее словам, здоровая главная первая чакра делает человека уверенным в собственных силах и обеспечивает стабильность его жизни. В то же время Нонна Мусалян подчеркивает, что человеку гораздо легче выживать, если он уверен в своем будущем.

Она объясняет, что человеческое тело отражает все проблемы, психологические травмы создают на нем блоки. «Тазобедренный блок у женщин также на прямую связан с работой первой чакры», - отмечает неопсихолог. В частности, добавляет она, люди, обиженные народителей, мать, имеют подорванную безопасность, поэтому им нужно прорабатывать блоки и в первой чакре, и физически в тазу. Нонна Мусалян подытоживает, что эта корневая чакра отвечает за развитие инстинкта самосохранения.

Как сообщала Politeka, Мусалян поразмыслила над тем, как людям следует начать новый 2022 год.

Также Politeka писала о том, что Мусалян рассказала, что 2022 год открывает возможности для нового сотрудничества в деловой сфере.