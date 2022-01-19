Практикующий астролог Анна Вергелес объяснила, как человек может использовать камни для собственной защиты и защиты своего дома, а также рассказала, какие именно из них работают с физическим телом.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

Гостья программы объясняет, что каждый человек переживает в жизни такие периоды, когда он уязвим, его энергетический уровень снижается, он буквально чувствует, что один пустяк выведет его из себя, он просто теряет свою энергию.

В таком случае, говорит Анна Вергелес, нужно использовать камни, это энергетический допинг, ресурс древней чистой энергии. «Поэтому, если вы ощущаете, что вам нужен какой-то дополнительный ресурс, вы находитесь в какой-то стрессовой ситуации, где нельзя показывать эмоции и позволить себе раскиснуть, я очень рекомендую черные камни», - объясняет астролог. В частности, она советует гагаты или обсидианы, хотя отмечает, что каждый может выбрать и другой черный камень.

Как объясняет гостья программы, черные камни – абсорбенты, то есть они работают как активированный уголь: вбирают в себя плохое, отрицательную энергетику, чем и очищают человека и его пространство.

Если же человек нуждается в закрытии себя в энергетическом плане, объясняет Анна Вергелес, то он должен взять 2 небольших черных камня и положить их так, чтобы находиться с ними в физическом контакте, то есть в карман, сумочку и просто держать в руках. «Это очень хорошо работает, но главное не забывать их чистить», - подчеркивает астролог.

Как она рассказывает, после прихода домой и понимания окончания сложного дня нужно взять эти камни, которые все время помогали и работали, и положить их в протечную воду на 15-20 минут. «Это снимает тот негативный слой энергетики, которую камень на себя взял. Рекомендую поставить у себя на рабочем столе срез камня черного агата тем, кто много контактируют с разными людьми. Потому что агат работает с ментально-информационным полем», - утверждает Анна Вергелес.

Как сообщала Politeka, Вергелес рассказала, когда в 2022 году произойдет первое солнечное затмение.

Также Politeka писала о том, что Вергелес рассказала, есть ли камень в следующем году и какой за что отвечает камень.