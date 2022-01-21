Адель поделилась с поклонниками трогательной записью. Поклонники увидели залитую слезами певицу, которая еле говорила. Что случилось?

Адель вернулась с большим размахом

Адель заставила поклонников немного подождать себя, но когда вернулась, сделала это с размахом. В конце прошлого года вышел ее последний альбом «30». Хит «Easy on me» сразу покорил чарты, пишет zycie.news.

21 января Адель открыла свои выступления в Лас-Вегасе в рамках «Выходных с Адель». Ее выступления должны были состояться в течение следующих 12 недель в отеле «Цезарь Палас». Каждое выступление приносило ей полмиллиона фунтов стерлингов.

Расстроенные планы

К сожалению, эпидемия существенно сорвала планы артистки. Отчаявшаяся Адель со слезами на глазах призналась, что, хотя она и ее команда пытались сделать все, чтобы успеть подготовиться к шоу, к сожалению, на пути стала эпидемия коронавируса.

«Половина моей команды больны COVID-19, что делает все планы невозможными», — сказала Адель. Она также призналась, что не спала 30 часов, пытаясь сделать все возможное, чтобы выступления стали реальностью. К сожалению, это не сработало.

Адель не скрывала своего разочарования тем, что столько людей приехало в Вегас только ради ее выступления, а она не может выйти на сцену. Все концерты, запланированные в рамках «Уикендов с Адель» будут изменены.

«Мы так старались, но мы просто не готовы. Мне очень жаль», — сказала певица. К своему посту она добавила смайлик с разбитым сердцем, который выражает состояние, в котором сейчас находится артистка.

Важно отметить, что концерты в Лас-Вегасе должны были стать единственными, продвигающими новый альбом певицы. Концерты в одном и том же месте вместо гастролей по миру должны были снизить риск заражения артистки и ее группы коронавирусом.