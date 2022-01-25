Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«Карма – это причинно-следственная связь того, что вы сделали. В настоящее время все работает очень быстро, потому что энергия планеты Земля и наши частоты возросли, и все процессы ускоряются. Естественно, душа имеет теорию реинкарнации, потому что мы имеем миллиарды воплощений и воплощаемся в разных телах. Если человек родился в женском теле, то его предыдущее последнее воплощение было мужское, поэтому задача этого человека в первую очередь здесь научиться быть женщиной», - рассказала Нонна Мусалян.

Нумеролог сказала, что наша планета сейчас выходит на тот уровень, когда человек отказывается от кармы. Кармические лунные узлы и затмения часто ускоряют процесс, считает она, и человеку прилетает какая-то задача, которую надо решить. Карма тесно связанна с осознанностью, сообщила она, и кармические узелочки нужно уметь красиво развязывать. Людям нужно декларировать во Вселенную, что они творцы своей реальности и не нужно играть в игру кармы, подчеркнула она, при этом постоянно что-то отрабатывая.

«Если вам завидует какой-то человек, то значит Вселенная уже вытесняет из вашего поля этого человека. Такие люди являются вампирами и не несут вам никакого развития, а только забирают. Потому что зависть и ревность появляется от низкой самооценки, когда человек понимает, что он мог бы также, но он для этого ничего не делает. Также, когда люди испытывают эмоцию гнева, они отдают огромное количество энергии. Если вы проснулись и чувствуете, что вы не можете спокойно воспринимать конкретного человека, то нужно произнести 4 фразы «благодарю тебя», «люблю тебя», «прости» и «мне жаль». И таким образом твое подсознание вычищает старые обиды и очищает место для всего нового», - резюмировала Нонна Мусалян.

Как сообщала Politeka, Вергелес объяснила, как человеку использовать черные камни для очищения своей энергии.

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