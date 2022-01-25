Маг и брахман Игорь Мехеда заявил, что Украина – одно из тех государств мира, которое имеет много мест силы.

Об этом он рассказал в программе «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

Как рассказывает гость программы, название «место силы» чаще всего можно встретить в духовной литературе, но в научной их называют энергетически измененными местами. «Потому что там действительно частотность электрического магнитного поля другая и гравитационный вектор искривлен. И это все можно измерять при помощи приборов геофизики», – объясняет он.

Следовательно, констатирует Игорь Мехеда, эти места имеют повышенную духовную энергетику, но и наука определяет их, что можно проверить с помощью приборов.

По словам мага, есть три категории мест силы, первое из которых – храмовые места. В частности, он рассказывает о христианском соборе, в котором совершаются чудеса, если же начинать там раскопки, то можно увидеть еще более древнюю деревянную церковь, а под ней вполне может оказаться древнее ритуальное место. То есть, объясняет брахман, какая бы культура ни существовала на этой территории, свой храм она возведет именно на этом месте. Именно поэтому, подчеркивает Игорь Мехеда, эти места силы – храмовые, поскольку предки хорошо знали, где сосредотачивается сила, и храмы строили именно там.

Далее он рассказывает о второй категории мест силы, о самых красивых местах природы. По словам гостя программы, абсолют проявляется там, где есть красота. «И человеческий дух соединяется с духом божества абсолюта, поэтому очень красивые места могут способствовать соединению. И третьи места силы – это так называемые аномальные зоны, где законы физики действуют не так, как в обычных местах», - рассказывает он.

Тем не менее, говорит маг, сильнейшие места все-таки относятся к первой категории, а в Украине таких есть 5: это Каменная Могила возле Мелитополя, остров Хортица, Голосеевский лес и бывшая его неотъемлемая часть - Лысая гора, а также круг Святовита во Львове и Буша в Могилев-Подольском районе. «Это пять мест в Украине, которые признаны на уровне с горой Кайлас и Мачу-Пикчу», - утверждает Игорь Мехеда.

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