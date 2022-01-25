2022 год, что хорошее произойдет с людьми и к чему плохому им стоит готовиться.

Об этом он рассказал в программе «Прогноз».

По словам гостя программы, этот год покажется довольно интересным. В частности, он рассказывает о появлении кометы, а это определяет события на 30-40 лет вперед. «Конечно, небесные светила не могут ни к чему обязывать людей, но могут их к чему-то склонять. А в этом году уже было интересное событие – соединение кометы Леонарда с Солнцем», - рассказывает Игорь Мехеда.

Попутно он вспоминает о комете 1618 года, после появления которой началась Тридцатилетняя война. «3 января нынешнего года при соединении с солнцем комета распалась, а такое событие всегда предвещает мощные социальные потрясения», - сообщает маг. В частности, он связывает это с массовыми митингами в Украине, Казахстане, Беларуси и вообще во всем мире.

В то же время Игорь Мехеда отмечает, что некоторые события могли пройти и будто бы незаметно, но потом они еще будут иметь свои последствия. «Эта комета будет оказывать влияние на Землю в течение ближайших тридцати лет», - подчеркивает он.

Следовательно, констатирует брахман, общественные трансформации уже начались повсеместно в мире, в целом идет смена эпох, в частности элит, что является едва ли не самым серьезным процессом, но не единственным. «Идет переход от планетарной ночи к планетарному дню», - сообщает Игорь Мехеда.

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