Известный футболист Владислав Ващук рассмотрел вопрос о возможности использования искусственного интеллекта в спорте, в частности, в футболе, и перспективы, которые открываются в этом направлении.

Своё мнение он высказал в подкасте Татьяны Воржевой на YouTube.

«Уже существует искусственный интеллект для анализа тенниса, он помогает делать ставки. IT-специалисты обратились ко мне и спросили, как можно сделать нечто подобное в футболе. В работе над этим участвовали члены научной группы Валерия Лобановского (позже она распалась). В результате был создан ряд алгоритмов для анализа действий футболиста на поле. Для анализа используется и видеопоток, и данные GPS. Сейчас для этого существуют даже специальные футболки с датчиками, которые передают нужную информацию», - рассказывает Владислав Ващук.

По его словам, развитие технологий в этой области идёт стремительно.

«Но в футболе, как и вообще в спорте, всё зависит от самого человека. Искусственный интеллект может помочь отобрать лучшего игрока, но стать лучшим игроком можно только самостоятельно, и для этого, как и прежде, нужны огромные усилия и целеустремлённость», - считает Владислав Ващук.

Как сообщает Politeka, ранее стало известно о смерти многолетнего врача киевского «Динамо» и футбольной сборной Украины Владимира Малюты.

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