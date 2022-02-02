Её слова прозвучали в программе «Прогноз».
«В некоторых случаях гипноз может дать такой же эффект, как регрессология, с его помощью тоже можно «починить» человека. Дело в том, что существует нижний астрал – плоскость, где обитают духи, демоны, сущности. Там действуют низкочастотные энергии, но есть и высокочастотные. Всё это мы носим и объединяем в себе. Многие мастера работают с нижним астралом, используя различные подходы, особенно это касается тёмной магии. Но я стараюсь использовать не эти сущности, а сознание человека, причём не внушением через метафоры, а с минимальным искажением или даже вовсе без него. Однако и другие методы тоже имеют право на существование», - считает Таисия Мельник.
По её словам, использование метафор предполагает множество различных трактовок.
«Для достижения максимального эффекта нужно контактировать со своей душой, и через неё получать информацию. А её значение потом раскрывается через психосоматику. Не я рассказываю человеку, что будет и что было – это рассказывает он сам, а я помогаю ему это понять», - поясняет Таисия Мельник.
Как сообщает Politeka, ранее астролог Наталия Верхуша рассказала, что такое Соляр и можно ли в нём что-либо изменить.
Ротару раскрыла свой диагноз, о котором молчала, Максим Галкин не остался в стороне: "Дай Бог здоровья"
Решетник посмеялся над несуразным видом Леси Никитюк: "Холостячка-3"
Жену известного футболиста застрелили на глазах у мужа: без мамы осталось трое детей
"Вот вам и любовь": трагические обстоятельства ухода из жизни знаменитого Куравлева всколыхнули Сеть
Утонувшую на Крещение женщину нашли, жуткие кадры: "тело было в 150 метрах от..."
Также Politeka сообщала о том, каким знакам Зодиака в феврале повезёт с финансами.