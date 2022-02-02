Её слова прозвучали в программе «Прогноз».

«В некоторых случаях гипноз может дать такой же эффект, как регрессология, с его помощью тоже можно «починить» человека. Дело в том, что существует нижний астрал – плоскость, где обитают духи, демоны, сущности. Там действуют низкочастотные энергии, но есть и высокочастотные. Всё это мы носим и объединяем в себе. Многие мастера работают с нижним астралом, используя различные подходы, особенно это касается тёмной магии. Но я стараюсь использовать не эти сущности, а сознание человека, причём не внушением через метафоры, а с минимальным искажением или даже вовсе без него. Однако и другие методы тоже имеют право на существование», - считает Таисия Мельник.

По её словам, использование метафор предполагает множество различных трактовок.

«Для достижения максимального эффекта нужно контактировать со своей душой, и через неё получать информацию. А её значение потом раскрывается через психосоматику. Не я рассказываю человеку, что будет и что было – это рассказывает он сам, а я помогаю ему это понять», - поясняет Таисия Мельник.

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