Международный астролог высшей категории Влад Росс объяснил, чего в этом году ожидать людям, родившимся в год Тигра, а также рассказал о будущем ФОПов и лучшем времени для покупки и продажи недвижимости.

Об этом он рассказал в своей программе «Осенний прогноз».

По словам астролога, 2022 год будет очень удачным для людей, родившихся в год Тигра, особенно в 1986 году. «Очень большая удача, напор, сила, открываются новые возможности. То, что будет заложено Тигром в 2022 году, может давать ростки будущего на целые 12 лет жизни», - подчеркивает Влад Росс.

Следовательно, констатирует он, этот год будет благоприятен Тиграм, а им со своей стороны стоит сконцентрироваться на новых проектах, планах, возможностях. «Все, что будет стартовать в этом году, может зацвести у вас в будущем», - отмечает эксперт. Он подчеркивает, что в этом году Тигры должны постараться трансформировать в принципе свою жизнь, а для этого - уничтожить предыдущее для построения нового.

Далее Влад Росс рассказывает о будущем ФОПов. По его мнению, им действительно нужно собираться на улицах для того, чтобы власти выполнили их требования. В то же время астролог отмечает, что революционная ситуация в этом плане может сложиться разве что ближе к концу года. «Есть две пиковые точки, для этого ФОПам нужно обязательно выходить в марте и требовать отмены кассовых аппаратов. А в декабре вы можете довольно сильно быть услышаны и даже соорудить некий Майдан, и там у вас будет больше шансов что-то изменить», - объясняет эксперт.

По его словам, покупать или продавать недвижимость лучше уже будет после стабилизации общей ситуации в Украине, когда не будет сомнений, что война не начнется. Астролог отмечает, что этого следует ожидать после вхождения Марса в ретроградное движение и его ослабления, тогда не будет никакого риска развертывания войны. «Поэтому ноябрь – декабрь месяц прямо перед новым 2023 годом будет самым лучшим временем, когда можно будет вкладывать деньги в недвижимость на нашем украинском рынке», - заключает Влад Росс.

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