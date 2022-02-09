Экстрасенс Розалия Романова объяснила, как подготовить себя к будущему и чего от него ждать.

Об этом она рассказала в своем новом блоге на YouTube.

По словам экстрасенса, не стоит ожидать, что все вернется на свои места и будет порядок. «Если вы сейчас осознали, что так оно и есть, то не надо огорчаться, а нужно порадоваться», - объясняет она. Итак, говорит Розалия Романова, ничего не вернется, конец света уже наступил.

По ее мнению, сегодня не стоит разрабатывать планы, но стоит проявить гибкость характера и готовность к переменам, а к каждому новому дню относиться как к подарку. Экстрасенс подчеркивает, что высшие силы знают, что в будущем будет лучше, но для этого нужно избавиться от всего старого.

А это, отмечает Розалия Романова, полностью зависит от самих людей: они должны получать новые знания и изменяться с миром. Кроме того, добавляет она, нужно давать настоящую любовь детям, тогда они смогут занять привилегированное положение.

В то же время любые ожидания возвращения прежнего порядка, замечает экстрасенс, не оправдают себя. «Вы можете быть среди тех, кто будет жить и плохо себя чувствовать, потому что идет обновление», - объясняет Розалия Романова.

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