Литотерапевт, таролог, специалист в области астрологии и эзотерики Анастасия Казачок объяснила, где ни в коем случае нельзя покупать дом или квартиру и на чем вообще должен основываться правильный выбор помещения.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

Как объясняет гостья программы, при выборе недвижимости, прежде всего, нужно обратить внимание на геопатические зоны. По ее словам, это база, на которой все будет строиться, и в мире их много. «Есть такие зоны, которые продуцированы жизнедеятельностью людей, например, свалки, химические отходы и в таких районах не желательно покупать дом», - рассказывает Анастасия Казачок. Она объясняет, что в таком случае никакие молитвы не спасут дом, поскольку он находится в неблагоприятной геопатической зоне.

Далее таролог отмечает, что есть и необъяснимые геопатические зоны – это линии Хартмана, Керри и индуцированные перекрестки. «Линии Керри – это диагональные линии, они не так опасны», - говорит она. По словам литотерапевта, здесь следует смотреть на тектонические разломы земной коры, поскольку они образуют сильные электромагнитные поля.

Линии Хартмана, объясняет Анастасия Казачок, являются естественным явлением, они уходят в космос и проходят через всю планету. Она описывает это как невидимую стену, которая, тем не менее, на Земле отражается одной линией с севера на юг на 2,5 метра и с запада на восток 2 метра. То есть, говорит таролог, образуется ячейка на 4 квадратных метра. «И вы от этой линии никуда не денетесь, и в углах этой кристаллической решетки не желательно размещать кровать, потому что человек будет плохо спать и ему будут сниться кошмары», - объясняет гостья программы. Кроме того, добавляет она, здесь не следует ставить и рабочий стол, поскольку ребенок не сможет учиться в этом месте.

Как сообщала Politeka, Росс заявил, что доллар начнет дорожать по отношению ко всем валютам мира.

Также Politeka писала о том, что Лупий объяснила, в чем разница между работой с таро и рунами.