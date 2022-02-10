Регрессолог Таисия Мельник рассказала, как правильно трансформировать карму и что такое трансформация кармы.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«До 12 лет мы еще дети мира и можем много чего делать без наказания высших сил. Но с годами мы приобретаем карму настоящей жизни, потому что карма – это суммарная история. Карма – это настоящее, сумма прошлого и, конечно, есть карма рода. Люди прилежны к семи поколениям и взаимосвязаны с этими людьми, поэтому мы отрабатываем определенные программы и задачи. И в родовую систему приходят те люди, которые нам создают возможность самым лучшим образом отработать карму», - рассказала Таисия Мельник.

Регрессолог сказала, что папа и мама – это самые лучшие тренеры, которые дают нам возможность отработать отношения с людьми. Мама учит отработать отношения с женщинами, с детьми, сообщила она, принять свое тело и выстроить модель себя. А папа приходит в нашу родовую систему чаще всего, чтобы показать нам партнерские отношения с любимым и то, как мы можем проявить себя в социуме, подчеркнула она, карьере и в выстраивании бизнеса.

«Дети приходят как более умные души, чтобы помогать неопытным душам нарабатывать какие-то качества. Потому что задача всех людей нарабатывать определенные качества, сначала – это личностные качества, а потом социальные. И программа бунтарь, в частности, дает возможность всей родовой системе выйти на новый уровень. Наше ближайшее окружение, как зеркало, показывает нам все больше и больше информации. Потому что когда мы от других людей начинаем рассматривать то, что происходит в мире, то у нас получается больше информации о себе», - резюмировала Таисия Мельник.

Как сообщает Politeka, ранее она рассказала о том, что представляет собой нижний астрал.

Также Politeka сообщала, что Мельник рассказала о влиянии прежних воплощений человека на его нынешнюю жизнь.