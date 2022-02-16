Стоматолог, врач высшей категории Анастасия Казачок поделилась своим профессиональным мнением по поводу того, обязательно ли нужно удалять зуб мудрости, и чем это определяется.

Слова стоматолога прозвучали в программе «Иммунитет».

«Человек может нормально прожить с зубами мудрости, но каждый случай индивидуален. Как только вы заметили, что у вас прорезается зуб мудрости, необходимо сделать компьютерную томограмму и обратиться к своему врачу. Он посмотрит, какие у вас предпосылки и какова общая ситуация в полости рта. Врач каждый раз особо принимает решение, удалять ли зуб мудрости. Совсем недавно у нас был случай: по настоянию врача мы удаляли зачатки зубов мудрости у девочки – ещё до того, как они прорезались. Понадобилась хирургическая операция», - рассказывает Анастасия Казачок.

Она также пояснила, как правильно ухаживать за зубами мудрости.

«Зубы мудрости очень трудно чистить, поэтому они часто портятся. А во время еды именно там скапливается больше всего остатков пищи. Поэтому именно чистке зубов мудрости нужно уделять наибольшее внимание. Принципиально профилактика и чистка этих зубов ничем не отличается, просто нужно больше внимания», - говорит Анастасия Казачок.

Как сообщает Politeka, ранее 15-летняя девушка в Ровненской области попала в реанимацию после посещения стоматолога.

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