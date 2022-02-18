Об этом она рассказала в своем новом блоге на YouTube.
Розалия Романова рассказывает, что на самом деле есть много людей, которым не нравятся их собственные имена, поэтому они представляются под другими. Поэтому, добавляет она, многие обращаются к другим по их псевдонимам и даже не знают о настоящем имени в паспорте.
В общем-то, объясняет экстрасенс, стоит менять имя, если оно чувствуется как чужое и вообще есть желание изменить жизнь. «Я слышала очень много удивительных историй об именах и хочу сказать, что имя имеет колоссальное значение. В имени каждой букве соответствует какая-то цифра и несет определенные энергии», - рассказывает она.
Попутно Розалия Романова вспоминает, что часто девушки перед женитьбой размышляют над тем, брать ли им фамилию мужа. По ее словам, прежде всего необходимо посчитать энергию фамилии мужа и собственной и уже на основе этого делать выводы. Экстрасенс отмечает, что в случае схожести энергий смена фамилии практически никак не изменит жизнь человека. «А бывает такое, что, действительно, фамилия мужа меняет женщину, раскрывает ее и дает ей дополнительную энергию – это хорошо. А бывает, что наоборот – гасит энергию, это плохо», - объясняет она.
Следовательно, заключает эксперт, изменение фамилии или имени изменяет судьбу человека, поэтому она советует прежде всего посоветоваться с тремя специалистами как минимум. «С астрологом, нумерологом и тарологом, что они вам скажут и какие нюансы подскажут. И только когда вы соберете все факторы, тогда берите и меняйте», - подчеркивает Розалия Романова.
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