Об этом она рассказала в новом выпуске «Прогноз» с ведущей Любовью Завальнюк.

«В настоящей жизни человек встречает своего партнера для того, чтобы самым лучшим образом исправить какую-то программу. Развязать кармический узел, отдать или забрать свои долги. Поэтому к нам в жизнь приходит тот партнер, который самым лучшим образом предоставляет эту возможность. Но с учетом того, что все мы живем в физических телах и проживаем физиологический опыт и чувства, человек приобретает много привычек и зависимостей на уровне тела», - рассказала Таисия Мельник.

Регрессолог сказала, что из-за этого порождается очень много искаженных процессов, поток любви получается искаженным и он уже идет не из сердца, не с позиции души, а с позиции привязки или ложной программы. Созависимые партнеры, считает она, были очень большими должниками в прошлом и в этой жизни им нужно прожит этот опыт, какой бы болезненный он не был. И на такой почве рождается очень много союзов, которые со временем все сильнее усугубляются, сообщила она, и общество все сильнее загоняет их в рамки.

«Если обращаться к настоящей жизни, то есть такое понятие как треугольник Карпмана – это созависимые отношения, в которые входит тиран, жертва, спасатель и они все меняются ролями. Такие браки мы с вами наблюдаем неоднократно, но сейчас этого становиться меньше, потому что появилась большая свобода личностного выбора. Игра, которая тянется как жертва, спасатель, тиран – это происходит в настоящем и было неоднократно в прошлом. Например, кто-то был из господ, а кто-то из рабов и потом они являются в настоящую жизнь в других телах, но проигрывают ту же историю», - резюмировала Таисия Мельник.

Как сообщает Politeka, ранее она рассказала о том, что представляет собой нижний астрал.

Также Politeka писала о том, что Мельник поделилась подробностями того, как действительно действует регрессология.