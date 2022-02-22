Экстрасенс Розалия Романова рассказала, что такое места силы, а также о путешествиях и паломнических поездках.

Об этом она рассказала в своем новом блоге на YouTube.

Прежде всего экстрасенс отмечает, что возможность путешествовать очень ценная, даже если есть определенные ограничения относительно территорий. Попутно Розалия Романова напоминает, что раньше люди могли путешествовать свободнее, поэтому лично она счастлива, что успела это сделать. «Я объехала пол мира, правда, не доехала до Австралии, Америки и Японии, но все остальное я, в общем и целом, объехала. И самая моя удивительная и прекрасная поездка была в Индию», - рассказывает она.

В общем-то, объясняет экстрасенс, путешествие в любом случае лечит душу человека. В частности, отмечает она, при тяжелом внутреннем состоянии поможет даже локальная прогулка пешком. «Наш Киев – это действительно второй Рим, даже если это левобережье, а не основной город. На самом деле на левом берегу как раз и жили те люди, которые собирали травы и варили особые зелья, чтобы помогать тем, кто приходит к ним за помощью», - объясняет Розалия Романова. Она подчеркивает, что в месте силы в жизни человека приходит то, о чем он думает и о чем он говорит.

Экстрасенс отмечает, что одним из первых ее путешествий было путешествие по Италии. По ее словам, в Италии повсюду места силы, куда бы человек ни поехал. Особо грандиозным местом силы Розалия Романова называет Рим. Как она рассказывает, там есть храм, которому больше 100 лет, там жили и живут люди, а место намолено и имеет силу, там сохраняется, накапливается и умножается энергия.

По словам экстрасенса, молитвы и желания людей доходят до ушей Бога, и это не зависит от религии. «Я являюсь приверженцем всех религий, потому что Бог один, но имена у него разные. И каждый человек волен сам выбирать, с каким именем он будет обращаться к Богу», - объясняет она.

Как сообщала Politeka, Романова объяснила, можно ли менять собственное имя или фамилию.

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