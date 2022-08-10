Журналист и режиссёр Семен Случевский рассказал, что легендарный тренер киевского «Динамо» Валерий Лобановский сотрудничал с выдающимися учёными для разработки различного спортивного оборудования.

Об этом он рассказал на канале Руслана Бизяева.

«Лобановский сделал то, чего никто не делал: тогда не было таких приборов как сейчас в тренерском процессе. Лобановский всех своих друзей, которые работали на космос или атомную энергетику, просил, и они ему делали приборы для тренировочного процесса», - отметил Семен Случевский.

По словам эксперта, инженерный склад ума Валерия Лобановского, который учился в Киевском политехническом институте, позволил привлечь в тренировочный процесс футболистов киевского «Динамо» высокотехнологичные приборы.

Как известно, Валерий Лобановский даже проводил рабочие встречи с известным кибернетиком и академиком Виктором Глушковым. Вместе обговаривались вопросы высокотехнологических систем мониторинга игры, повышения эффективности тренировок путем моделирования, а также спортивная медицина.

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