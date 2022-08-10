Об этом он рассказал на канале Руслана Бизяева.
«Лобановский сделал то, чего никто не делал: тогда не было таких приборов как сейчас в тренерском процессе. Лобановский всех своих друзей, которые работали на космос или атомную энергетику, просил, и они ему делали приборы для тренировочного процесса», - отметил Семен Случевский.
По словам эксперта, инженерный склад ума Валерия Лобановского, который учился в Киевском политехническом институте, позволил привлечь в тренировочный процесс футболистов киевского «Динамо» высокотехнологичные приборы.
Как известно, Валерий Лобановский даже проводил рабочие встречи с известным кибернетиком и академиком Виктором Глушковым. Вместе обговаривались вопросы высокотехнологических систем мониторинга игры, повышения эффективности тренировок путем моделирования, а также спортивная медицина.
Как сообщала Politeka, прорыв россиян в Одесскую область: генерал сообщил, какая сейчас ситуация в регионе и что задумали оккупанты.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Оккупанты в один миг потеряли сразу девять своих самолетов, как это произошло: "Ой, так неудобно..."
В россии пылает нефтехранилище: появились кадры масштабного ЧП в 30 км от оккупированного Мариуполя
"Сделайте еще…": Могилевская показала, как полыхало в Крыму и обратилась к парням из ВСУ
Украинцев предупредили о новой надвигающейся опасности, будет до +40: "Передайте это тем..."
Также Politeka публиковала слова политолог Руслана Бизяева об ударе по аэропорту в Крыму: У Украины появились «длинные руки».