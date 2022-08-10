Журналист и режиссёр Семен Случевский рассказал, что легендарный тренер «Динамо Киев» Валерий Лобановский был не только выдающимся тренером, но и очень перспективным игроком.

Об этом он рассказал на канале Руслана Бизяева.

«Валерий Лобановский по жизни был просто ярко выраженным интровертом и его раздражали очень многие вещи», - отметил Семен Случевский.

По словам журналиста, Лобановский был всегда интровертом по своему характеру. Как он отметил, практически всегда Лобановского превозносят как легендарного тренера и это действительно так, но помимо этого он был выдающимся игроком.

«Валерий Лобановский прямо с «корнера» забил 9 голов. Его ученики – Буряк, Веремеев и Литовченко тоже забивали так, но меньше», - сказал Семён Случевский.

Как отметил журналист, одно из главных умений Валерия Лобановского, как футбольного игрока, был «сухой лист» – это когда игрок, подающий угловой, забивает прямым ударом гол.

По словам Случевского, Лобановский как футболист имел тоже неплохой потенциал, хоть иногда и пренебрегал теми ж правилами, которые ставил своим подопечным, будучи уже тренером киевского «Динамо».

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Также Politeka публиковала слова журналиста Семена Случевского о высокотехнологичных приборах для тренировок: Лобановский сделал то, чего никто не делал.