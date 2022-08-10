Об этом он рассказал на канале Руслана Бизяева.
«Валерий Лобановский по жизни был просто ярко выраженным интровертом и его раздражали очень многие вещи», - отметил Семен Случевский.
По словам журналиста, Лобановский был всегда интровертом по своему характеру. Как он отметил, практически всегда Лобановского превозносят как легендарного тренера и это действительно так, но помимо этого он был выдающимся игроком.
«Валерий Лобановский прямо с «корнера» забил 9 голов. Его ученики – Буряк, Веремеев и Литовченко тоже забивали так, но меньше», - сказал Семён Случевский.
Как отметил журналист, одно из главных умений Валерия Лобановского, как футбольного игрока, был «сухой лист» – это когда игрок, подающий угловой, забивает прямым ударом гол.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Много жертв: россияне ударили по жилым кварталам Днепропетровщины, "сознательно и коварно…"
"Разорвало на куски": новые подробности взрывов в Крыму, люди бегут из своих домов
Взрывы гремят на аэродроме в оккупированном Крыму: первые кадры и подробности
Кошевой из "Квартал 95" беспощадно высмеял Арестовича перед военными: "Чтоб вы понимали..."
По словам Случевского, Лобановский как футболист имел тоже неплохой потенциал, хоть иногда и пренебрегал теми ж правилами, которые ставил своим подопечным, будучи уже тренером киевского «Динамо».
Как сообщала Politeka, Ребрик вспомнила юность и показала мастер-класс по гимнастике.
Также Politeka публиковала слова журналиста Семена Случевского о высокотехнологичных приборах для тренировок: Лобановский сделал то, чего никто не делал.