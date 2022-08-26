Украинский гимнаст и олимпийский чемпион Олег Верняев сообщил, что часто люди требуют от волонтеров официальных документов и не отправляют деньги, потому что не доверяют им.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Я просто увидел, как мои друзья занимаются этим, и понял, почему они, а не я, почему я сижу и не помогаю, хотя у меня есть аудитория, у меня есть имя, у меня есть возможности. Так мы с первого дня, я ребятам говорю: "Надо делать, кто за?" Ни у кого даже не было вопросов, все сказали «Окей, работаем». Так мы и начали. Мы понимаем, что военным без поддержки гражданских будет тяжело, потому что всегда чего-то не хватает. И мы так вот все, всей страной как команда должны помогать», - сообщил Олег Верняев.

Спортсмен рассказал, что недавно он со своими друзьями передал 13 бронежилетов отдельной военной бригаде при Президенте Украины. Олег Верняев отметил, что так понемногу каждый может помочь армии. В частности, он обращается к своим друзьям-спортсменам из других стран с призывом собирать деньги на нужды украинских военных, помогать всем, чем они могут. Олег Верняев сообщил, что у него нет официальных документов, поэтому общение с аудиторией по благотворительности строится исключительно на доверии, что очень усложняет ситуацию.

«Деньги могут сбрасывать именно те друзья, с которыми у вас действительно хорошие отношения, потому что многие могут помочь, но все требуют каких-то фондов, официальных документов. У меня этого нет, потому что мы просто помогаем от себя. И вот так на доверии не очень многие могут», - сообщил Олег Верняев.

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