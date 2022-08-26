Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».
«Это очень долгая история, потому что если взять, например, подготовку к Рио, у нас было оборудование, которое не менялось 5-6 лет. И у нас была большая проблема в свободных упражнениях – это ковер, на котором мы прыгаем, он был очень старый, на нем невозможно было тренироваться, его время уже подошло к концу. И мы очень много, в частности я лично, воевали с министерством, чтобы нам купили этот ковер. Я, пожалуй, в течение года во всех СМИ говорил, что если вы хотите, чтобы я боролся за медаль, мне нужен этот ковер», - сообщил Олег Верняев.
По словам спортсмена, после года громких заявлений министерство все же обновило все оборудование. Однако проблема в том, что министерство что-то сделало только после того, как в СМИ начала появляться критика. Олег Верняев отметил, что тогда его услышали только благодаря тому, что он уже был в то время чемпионом мира и чемпионом Европы. Просьбы и жалобы рядового человека, как отметил спортсмен, вряд ли бы услышали во власти.
«Сначала ты должен из этой ситуации выскочить и дать результат, а потом ты можешь уже что-нибудь просить. Потому это так сложно. Пока у нас зал достаточно неплохой на Олимпийской базе», - сообщил спортсмен.
Олег Верняев отметил, что сейчас, несмотря на войну, на Олимпийской базе обновляются залы, строятся новые общежития и бассейны, создаются современные площадки.
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