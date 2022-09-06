Спортивный журналист Артем Франков рассказал, как футбольные клубы получают дату своего основания и с какого момента на самом деле нужно вести отсчет киевского «Динамо».

Об этом он рассказал в программе «Власть и спорт».

«В истории футбола как-то так принято, что День рождение клуба – это тот момент, когда в его истории появляется слово «футбол». Иначе мы не говорим о футболе. Иначе, условно говоря, команда «Ульм 1846», Германия, была бы старейшим футбольным клубом мира. Потому что это было гимнастическое общество, в котором футбольная секция появилась только в начале 20-ого века. Аналогичная история со всеми», - рассказывает Артем Франков.

Что же касается дня основания киевского «Динамо», отмечает он, то к официальной дате 13 мая 1927 года не прилагается ни малейших упоминаний или доказательств того, что в этот момент появилась футбольная команда. Здесь, объясняет журналист, речь идет об учреждении пролетарского стрелкового общества «Динамо», сначала же оно задумывалось как мультиспортивное. То есть, подчеркивает он, не было приоритета футбола, была только идея повысить физическую подготовку работников и военных.

«Вот именно в апреле 1928 года впервые упоминается именно футбольная команда «Динамо». Ну и, конечно же, тот факт, что первый матч был проведен 1 июля 1928 года с Белой Церковью – это, на мой взгляд, самая достойная дата отсчета», - объясняет Артем Франков.

В то же время гость программы подчеркивает, что людям так или иначе нужна какая-то точка опоры, а ее обоснование – это уже дело вторичное. К тому же, добавляет он, у нас у большинства футбольных клубов такие необоснованные даты остались.

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