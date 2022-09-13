Идеолог Олесь Доний рассказал, можно ли считать футбольных тренеров, которые работали в Украине, но имели другое этническое происхождение, частью истории украинского спорта.

Об этом он рассказал в программе «Власть и спорт».

«Первый тренер, который приводил «Динамо» Киев к золотым наградам – россиянин. Концепция «25 ступенек к общественному счастью» позволяет впитать всех, кто работал на территории Украины, в украинскую историю. Одна из ступенек – «Увеличивай, а не уменьшай исторический пантеон». А, во-вторых, есть четкое распределение, что украинцами являются все, кто родился в Украине, независимо от происхождения», - отмечает Олесь Доний.

Кроме этого, добавляет он, украинцами есть те, кто мог родиться на территории другого государства, но сами идентифицировали себя украинцами мировоззренчески. В пример эксперт приводит Костомарова, родившегося на Воронежчине, и Елену Телигу, родившуюся в москве, но определивших себя украинцами.

Также идеолог добавляет, что есть разница между украинцем и украинским деятелем. В частности, он говорит о Параджанове, который есть армянин по происхождению, грузин по рождению, но это все равно украинский режиссер и не только потому, что снял на украинском языке «Тени забытых предков», потому что перед тем он снимал на российском на киностудии Довженко.

«Соответственно, все тренеры, работавшие в Украине, могут быть россиянинами, как Маслов, но украинскими. Румыном, к слову, был Лучевский, но он украинский тренер. Скала – итальянец», – утверждает Олесь Доний.

Как сообщала Politeka, Доний рассказал, что украинский исторический пантеон нужно увеличивать, а не уменьшать.

Также Politeka писала о том, что Франков рассказал о том, как футбольные клубы получают дату своего основания.