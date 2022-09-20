Доктор исторических наук Павел Гай-Нижник рассказал, есть ли сегодня противоречия между футбольными клубами и федерациями, олицетворяющими национальные сборные.

Об этом он рассказал в программе «Власть и спорт».

«Да, конечно, есть, и они сейчас обострены. Я думаю, что будут еще больше обостряться, потому что здесь задействованы две, казалось бы, положительные вещи – государственный патриотизм и финансовая потребность, то есть то, что делает шоу. А сейчас практически все шоу и вокруг шоу, шоу-бизнес и шоу для людей тоже», – рассуждает Павел Гай-Нижник.

С одной стороны, отмечает он, это оказывает положительное влияние на развитие футбола и общественного мнения, с другой – возникает противоречие между большими деньгами и преданностью государству в том понимании, которое мы имели.

Сейчас же, объясняет гость программы, эта проблема возникает не только в футболе, но и в целом в связи с геополитикой, с тенденциями глобализации в мире, с понятием политических наций и желанием провести между ними границы, с большими миграционными службами.

Все это влияет и все больше будет влиять на эти противоречия. В конце концов это будет большая борьба между деньгами, шоу и национальным достоинством, желанием показать честь нации. Это будет еще большая борьба, и здесь многое зависит в том числе и от общественного мнения», - утверждает Павел Гай-Нижник.

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