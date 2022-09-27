Доктор исторических наук Павел Гай-Нижник рассказал, что сегодня Украина должна изменить свой подход к развитию спорта и культуры, в частности способствовать, а не контролировать.

Об этом он рассказал в программе «Власть и спорт».

По словам гостя программы, в Украине государство использует неправильный подход к развитию различных общественных отраслей. В частности, объясняет он, у нас государство пытается всем руководить, например, через представителей президента, через руководителей ОГА. Вторая проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что эта вертикаль либо сохраняется, либо разваливается.

«Сам подход государства к такой проблеме неправильный, потому что государство не должно управлять и не должно указывать. Это касается не только футбола, а спорта, культуры, чего угодно. Есть другая модель – содействующее государство», - рассказывает Павел Гай-Нижник.

Как он объясняет, государство должно способствовать развитию той или иной отрасли, а не насаживать матрицу, за пределы которой нельзя выйти, нужно позволять существовать творческому подходу и помогать отраслям. Гость программы подчеркивает, что это позволяет гражданскому обществу развиваться, в том числе на уровне футбола или спорта на местах.

«В этом контексте важны и законодательные, и распорядительные акты, в частности, мы знаем, что должны быть вещи, способствующие развитию футбола. Содействие – то есть налоговые и другие льготы людям, помогающим развитию футбола на места. В то же время должно быть особое внимание правоохранительной системы, не является ли это отмыванием средств или коррупцией», - объясняет Павел Гай-Нижник.

Как сообщала Politeka, Гай-Нижник рассказал, есть ли сегодня противоречия между футбольными клубами и федерациями.

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