Директор по развитию футбольных клубов Максим Мосин рассказал, стимулирует ли государственная система россии развитие футбола и к какому бардаку она привела вообще во всех отраслях.

Об этом он рассказал в программе «Власть и спорт».

«В россии все-таки это Потемкинская деревня, перевернутая с ног на голову. Вы говорите, что все государственное, но формально Газпром – не государственная компания, а частная компания. Это мы все понимаем, что это обман, как и многое там. Но как бы формально и Лукойл – частная компания. Просто все эти недра украли и забрали себе 20-30 человек, которые стали якобы руководителями частных компаний. А так как других денег в стране либо очень мало, либо практически нет, то они спонсируют абсолютно все якобы как частные коммерческие компании», - рассказывает Максим Мосин.

В современном же спорте, объясняет он, деньги можно получать только из трех источников дохода: это коммерческие права, это продажа игроков, это болельщики и все, что связано с матчем. В россии же, отмечает эксперт, например, клуб или команда имеет бюджет 50 миллионов долларов и все эти деньги готов дать один главный спонсор. В такой ситуации, констатирует он, нет смысла зарабатывать еще плюс 500 тысяч за счет огромных усилий по организации праздника на стадионе, выпуска классной атрибутики и так далее, ведь деньги все равно получены.

То есть, объясняет гость программы, когда ты живешь в какой-то плановой экономике, когда ты не заинтересован в заработке, люди, работающие в этой организации, начинают затухать, да и так зайдет, и ничего не делают, это беда.

«В каждом клубе свой бардак, но бардак, к сожалению. Но для нас к счастью, потому что этот бардак не только в футбольных клубах, он везде в стране, в том числе в армии. Поэтому для нас то, что в армии там бардак, это хорошо», - подчеркивает Максим Мосин.

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что не все хотят идти на эшафот с путиным.

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