Политолог Руслан Бизяев рассказал, что в футболе прежде всего важна именно система работы, а также объяснил, как должен работать футбольный селекционер.

Об этом он рассказал в программе «Власть и спорт».

«Любой успех или неуспех – это борьба системы. То есть, если твоя система более прогрессивная, то на конечном этапе ты получишь успех, если твоя система регрессивная, то нет. А в футболе показатель – это результат. Матч забывается, счет остается», - констатирует Руслан Бизяев.

По случаю он вспоминает последнее золотое десятилетие украинского футбола, условно говоря, 2004-2014 года – это и выигрыш «Шахтером» Еврокубка, это начало реальной конкуренции в украинском чемпионате, пришли и отечественные, и зарубежные тренеры. По словам эксперта, это как раз и говорит о попытке сформировать определенную успешную систему, которая работала на том основании, что у олигархов была возможность спокойно тратить деньги.

«Сначала стратегия, потом под эту стратегию нужна обязательно современная технология, потому что, если ты, условно говоря, подбираешь игроков из газет – это одно, а когда ты онлайн смотришь – это другое. Невозможно стать футбольным селекционером, придя, например, из банковского бизнеса. Да, основа вроде та же: целеполагание, планирование, управление коллективом – но ты должен в этой системе проработать хотя бы лет 5», - объясняет Руслан Бизяев.

По его словам, когда работает система, личный фактор должен быть на четвертом месте. Чтобы не быть голословным, он обращает внимание на то, что успех всех ведущих мировых клубов практически не ассоциируется с персоналиями, за исключением «Реал Мадрид» и «Барселоны», потому что работает система.

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