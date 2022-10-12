Об этом, как пишет Politeka.net, рассказала сама Дарья. По ее словам, теперь она называет себя благотворительной певицей по воскресеньям. Актриса дает благотворительные выступления уже около полугода каждое воскресенье.

По ее словам, в Германии организовалась небольшая компания людей, тоже украинцев, которые каждую неделю в воскресенье в 19.00 делают благотворительные концерты в поддержку Украины.

«Мы даже шутим, что мы как в церкви. Мы передаем коробку и просто люди донатят. Когда летом было теплее, мы выходили прямо на улицу, ставили коробку и пели, собирали деньги на ВСУ», - рассказала Петрожицкая "ЖВЛ" .

По ее словам, и в Германии она живет с возлюбленным. О нем известно, что его зовут Алексей, он тоже украинец, родом из Харькова, но уже 9 лет живет в Германии.

Также Петрожицкая рассказала, что с коллегами по сериалу «Папик» она не общается, но следит за ними в Инстраграмме.

Кроме того, актриса очень скучает по родному городу, Киеву.

«Мыслями я всегда и все равно дома, в Киеве. Я не интегрируюсь, если честно. Я, по сути, общаюсь только с украинцами», - призналась Дарья.

Напомним, Ефросинина гневно обратилась к россиянам, радующимся обстрелам Украины.

Также сообщалось, что звезда "Дизель шоу" рассказала, будут ли концерты.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль рассказала, почему украинцы не сдаются.