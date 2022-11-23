Политолог Руслан Бизяев заявил, что очередной чемпионат мира по футболу, проходящий в этом году в Катаре, доказал, что спорт все не остается вне политики.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

«Начался очередной чемпионат мира по футболу. Всегда это не только спортивный, но и общечеловеческий праздник. Но в этом году внимание к чемпионату мира не так велико, как всегда. Понятны причины: политический кризис, война в Украине и немного депрессивная повестка дня в мире. Но, тем не менее, и этот мундиаль не обошелся без политических скандалов», – рассказывает Руслан Бизяев.

Как он отмечает, часто говорят, что спорт вне политики. Тем не менее, эксперт напоминает об олимпиаде 1936 года в Германии, олимпиаде 1980 года в Москве, олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе и еще небольшом таком списке исключений, толщиной с «Анну Каренину». То есть, констатирует он, несмотря на любые громкие заявления, спорт остается в политике.

«Перед началом этого чемпионата мира в некоторых средствах массовой информации на Западе начали появляться материалы о том, что Катар – это не очень та страна, которая должна принимать у себя такие мощные мировые праздники. С демократией у них что-то не так, с гендерной повесткой дня, права женщин, однополые браки и т.д. И вообще Катар купил этот чемпионат мира, который продал им президент Франции Эмманюэль Макрон», – объясняет Руслан Бизяев.

По его словам, официальные представители FIFA довольно долго молчали на эту тему, но недавно с достаточно резким ответом выступил не кто-нибудь, а президент FIFA Джанни Инфантино. По мнению политолога, его резкая речь свидетельствует о том, что мир все же не воспринимает зеленый курс с его повесткой дня. К тому же, говорит он, речь идет о неприятии на уровне политики, экономики и идеологии.

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