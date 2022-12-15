Спортивный журналист Артем Франков объяснил, что мы обычно воспринимали футбол как что-то европейское, но на этом Чемпионате мира нас приятно удивили другие страны.

Об этом он рассказал в программе «Власть и спорт».

По словам гостя программы, по итогам группового турнира по большому счету имеем 3 больших сенсации. В частности, он говорит о том, что Япония высадила Германию, Австралия – Данию, Марокко – Бельгию. Как подчеркивает журналист, это те страны, которых все без вопросов видели победителями, но они оказались в ауте.

«Причем все произошло абсолютно справедливо. Сборная Австралии, на мой взгляд, это чемпион мира по эффективности, то есть, по соотношению того, на что команда способна по своему потенциалу, и того, чего они добилась. У них в нападении 2 человека из второй Лиги бегает: один из Англии чемпион, а второй из японской Лиги – это вообще фантастика», - рассказывает Артем Франков.

Также, добавляет он, приятно поразила всех и Япония, у нее прекрасный состав. Как отмечает журналист, мы на такие страны обычно внимания вообще не обращаем, мы евроцентристы и просто привыкли, что весь футбол крутится вокруг Европы.

«Япония в свое время очень серьезно училась у европейцев, но мощнейший десант европейцев был выпущен в европейском футболе в 1990-ые годы, потом он постепенно пошел на спад, потому что появились японцы», - объясняет Артем Франков.

Как сообщала Politeka, Спивак рассказал, почему путин отказался от ежегодной пресс-конференции.

Также Politeka писала о том, что Шумыло рассказала, как можно понять глухонемого.