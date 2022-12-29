Спортивный журналист Артем Франков объяснил, что жители более бедных стран больше заинтересованы в футболе, ведь для них спорт является социальным лифтом.

Об этом он рассказал в программе «Власть и спорт».

«Футбол – это могучий социальный лифт. Если он работает как в Бразилии, то сотни тысяч, миллионы пацанов ломятся туда, мечтают как-то проявить себя, вырваться из низов и стать звездами, обеспечить не только себя, но и свои семьи на поколения вперед», - объясняет Артем Франков.

По его мнению, в Марокко этот фактор работал очень даже по полной программе. В частности, констатирует он, Марокко – это монархическая держава, она далеко не демократична, не настолько тоталитарна, как принято считать, но большая часть населения там живет, по нашим меркам, за порогом бедности.

Кроме этого, добавляет журналист, то же можно говорить о Хорватии, о Балканах, где абсолютно точно так же футбол – это способ вырваться. Как он объясняет, там пусть и нет откровенной нищеты, люди не голодают, но футбол – это способ подняться на совершенно другую ступеньку социальной иерархии.

«При этом в ведущих странах Западной Европы не существует, может быть, этой проблемы, мощнейшая иммиграции африканцев, азиатов, балканцев, выступает подпиткой сборных, подпиткой национальных футболов. Обратите внимание, коренным жителям не интересно это, у них все в порядке, они не хотят лезть в футбол, они не хотят проливать километры пота, крови для того, чтобы пробиться в футболе или в других видах спорта», - констатирует Артем Франков.

Как сообщала Politeka, Кабмин планирует разрешить выезд за границу военнообязанным мужчинам, забронированным от мобилизации.

Также Politeka писала о том, что президент Кыргызстана вернулся из рф и призвал отказаться от русского языка в документации.