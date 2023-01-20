Киновед Владимир Войтенко рассказал, что футбол в фильмах не выглядит так, как в жизни, таким он и должен быть на экране, иначе зритель заскучает.

Об этом он рассказал в программе «Власть и спорт».

«С теми, кто говорит, что футбол – это больше, чем спорт, а кино – больше, чем искусство, я соглашаюсь. Это действительно разговор о жизни. Есть и загробная жизнь, видимо, ведь о кино многие говорили, что это сон, а сон – это уже что-то по ту сторону реальности», - отмечает Владимир Войтенко.

По его словам, поход в кинотеатр или просмотр фильма на любом устройстве – это событие. В то же время сейчас, отмечает он, все меньше и меньше можно увидеть в кинотеатре людей старше 25 лет. Как объясняет киновед, люди хотят впечатлений, они хотят увидеть что-то особенное.

Итак, констатирует гость программы, в разговоре о футболе на экране нужно говорить о том, что мы хотим, чтобы он был, и каким мы хотим его там увидеть.

«Мы можем улыбаться, когда смотрим «Вратаря» или фильмы, которые сняли на студии хоть Довженко, хоть в мосфильме или на BBC. Но это не то, что есть в жизни, и оно должно быть другим. Иначе мы заскучаем», - объясняет Владимир Войтенко.

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