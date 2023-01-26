Идеолог Олесь Доний рассказал, что Катару как страну, которая проводила Чемпионат по футболу, можно задать много вопросов, но на международной арене это наш союзник.

Об этом он рассказал в программе «Власть и спорт».

«Можно вспомнить, что на первом чемпионате было меньше 10 команд, 8. После этого постоянно нужно было менять систему, увеличивать количество участников. Это изменение системы. FIFA за 2 последних десятилетия объявила специально программу о том, что они целенаправленно увеличивают повсюду количество футбольных команд, целенаправленно развивая футбол, по их идеологии, в более бедных регионах – Африке, Азии», - рассказывает Олесь Доний.

По его мнению, здесь как раз речь идет о глобальной справедливости. Иначе, констатирует эксперт, мы бы и дальше смотрели постоянно на матчи европейских команд с латиноамериканскими. То есть, констатирует он, на больших чемпионатах сейчас имеют возможность играть не слишком профессиональные команды из самых разных стран.

Что касается упреков к самому Катару, отмечает идеолог, то нам следует учесть политический вопрос, ведь во время голосования на Генеральной Ассамблее ООН по российским активам из всех арабских стран и государств Персидского залива Украину поддержали только Катар и Кувейт.

«Катар и Кувейт в этом случае – наши союзники. Понимаем ли мы, что там монархия? Да. Понимаем ли мы, что там проблемы с демократией? Да. Можем об этом говорить, но в геополитике сейчас это – наши союзники. Союзников следует уважать», – объясняет Олесь Доний.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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