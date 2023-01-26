Спортивный журналист Артем Франков объяснил, чес фильм «Женщины шутят всерьез» 1981 года выгодно отличается от остального украинского советского футбольного кино.

Об этом он рассказал в программе «Власть и спорт».

Гость программы рассказывает о футбольном фильме «Женщины шутят всерьез», который сняли на киностудии Довженко в 1981 году. Как он отмечает, судя по названию, вообще невозможно определить футбольный характер этого кино.

«Я не раз подчеркивал, что, с одной стороны, требую от фильмов соответствие футбольным реалиям, но, с другой стороны – признаю, что, как только фильм приподнимается над чисто спортом он вправе претендовать на звание истинного шедевра и популярного кино, которое оставляет свои советы в истории», - подчеркивает Артем Франков.

Как отмечает журналист, в этом фильме в главной роли Леонид Филатов, который играет бывшего футболиста киевского «Динамо» Бориса Проворного. Также, добавляет он, это вообще великолепная хроника того же киевского «Динамо», более того, даже с ветеранских матчей и Валерия Лобановского. Кроме этого, заключает гость программы, не обошлось и без лирической линии.

Как сообщал Знай.ua, Франков рассказал, что обедняет футбольное кино.

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