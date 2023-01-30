Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что россияне убивают украинских спортсменов, поэтому их нельзя пускать на Олимпиаду.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Пускать на Олимпийские игры спортсменов из россии, мне кажется, это просто ужасная история. Пока идет война, нельзя звать никаких российских спортсменов, ни одного не должно быть на Олимпиаде и на других международных соревнованиях. Пока они убивают украинских спортсменов, их нельзя пускать ни на какие соревнования», - заявил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, вполне возможно, если все-таки президент Международного олимпийского комитета Томас Бах решит позвать российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже, многие страны мира устроят бойкот. Естественно, Украина первая объявит этот бойкот, и ее поддержат остальные страны цивилизованного мира.

«Если присоединятся все европейские страны цивилизованные, как присоединились в свое время к бойкоту сборной россии по футболу перед этим Чемпионатом мира, то не пустят на Олимпиаду никаких россиян», - заявил Михаил Шейтельман.

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