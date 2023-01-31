Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, удастся ли российским спортсменам попасть на Олимпиаду в Париже в 2024 году и станут ли с ними соревноваться другие спортсмены.
Об этом он рассказал в своем блоге.
«Международный олимпийский комитет все-таки пытается разными коварными способами, хоть чучелом, хоть пушкой протащить российских спортсменов на Олимпиаду в Париже, которая состоится в 2024 году. Президент Зеленский имел разговор с президентом Макроном ровно на эту тему, договаривался о том, чтобы не пускали российских спортсменов в Париж на Олимпиаду», - рассказывает Михаил Шейтельман.
По его словам, это будет нечестное соревнование, поскольку много наших спортсменов уже погибло на фронте вместо того, чтобы участвовать в соревнованиях. В частности, политтехнолог вспоминает, что на прошлой неделе под Бахмутом погиб известный украинский фигурист, которого мобилизовали в армию, а российские военные убили.
Тем не менее, сообщает эксперт, Международный олимпийский комитет придумал такую идейку, чтобы они выступали без флага, без гимна, с белым флагом, без упоминания названия команды, с нейтральным статусом, но только те спортсмены, которые не выражали поддержку войны.
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«Давайте посмотрим на россию, как она будет отбирать своих спортсменов, признавая, что они не поддерживают «специальную военную операцию», как они в трансляциях будут за это болеть. Но на самом деле я думаю, что вся эта история не стоит и выеденного яйца, а закончится, конечно, тем, что никаких российских спортсменов на Олимпиаде не будет, потому что спортсмены других цивилизованных стран, наших партнеров, друзей откажутся соревноваться с российскими», - заключает Михаил Шейтельман.
Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, как рф реагирует на поставки вооружения Украине.
Также Politeka писала о том, что Валуйский-Шарыгин рассказал об украинских комиксах.