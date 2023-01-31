Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, удастся ли российским спортсменам попасть на Олимпиаду в Париже в 2024 году и станут ли с ними соревноваться другие спортсмены.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Международный олимпийский комитет все-таки пытается разными коварными способами, хоть чучелом, хоть пушкой протащить российских спортсменов на Олимпиаду в Париже, которая состоится в 2024 году. Президент Зеленский имел разговор с президентом Макроном ровно на эту тему, договаривался о том, чтобы не пускали российских спортсменов в Париж на Олимпиаду», - рассказывает Михаил Шейтельман.

По его словам, это будет нечестное соревнование, поскольку много наших спортсменов уже погибло на фронте вместо того, чтобы участвовать в соревнованиях. В частности, политтехнолог вспоминает, что на прошлой неделе под Бахмутом погиб известный украинский фигурист, которого мобилизовали в армию, а российские военные убили.

Тем не менее, сообщает эксперт, Международный олимпийский комитет придумал такую идейку, чтобы они выступали без флага, без гимна, с белым флагом, без упоминания названия команды, с нейтральным статусом, но только те спортсмены, которые не выражали поддержку войны.

«Давайте посмотрим на россию, как она будет отбирать своих спортсменов, признавая, что они не поддерживают «специальную военную операцию», как они в трансляциях будут за это болеть. Но на самом деле я думаю, что вся эта история не стоит и выеденного яйца, а закончится, конечно, тем, что никаких российских спортсменов на Олимпиаде не будет, потому что спортсмены других цивилизованных стран, наших партнеров, друзей откажутся соревноваться с российскими», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, как рф реагирует на поставки вооружения Украине.

Также Politeka писала о том, что Валуйский-Шарыгин рассказал об украинских комиксах.