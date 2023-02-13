После трехлетней паузы в профессиональном спорте 35-летний харьковчанин Александр Гвоздик триумфально вернулся и одержал победу.

Александр победил мексиканца Жозуэ Обандо. Поединок прошел в США. Судьи единогласно отдали победу Гвоздику – 60:54, 60:54, 60:54.

Александр Гвоздик был чемпионом мира по версии WBC в 2018-2019 годах. Но в октябре 2019 года Гвоздик уступил россиянину Артуру Бетербиеву. Это единственное поражение Гвоздики на профессиональном ринге.

После этого Александр объявил о завершении карьеры. Однако нападение России на Украину стало мотивацией для возвращения в ринг.

"Война в Украине стала дополнительной мотивацией для моего возвращения. Возможно, я смогу поднять украинский флаг на международной арене. Это придаст мотивации моему народу.

Также для меня хорошая мотивация – дойти до титульных боев и отобрать пояса у Бивола и Бетербиева, потому что они оба россияне", - сказал Гвоздик в Against The Ropes Podcast.

Напомним, харьковчанин Александр Гвоздик – бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге он провел 19 матчей, в 18 случаях праздновал победу.

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