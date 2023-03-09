Спортивный журналист Артем Франков объяснил, как сегодня обстоит ситуация с украинским футболом, и рассказал, все ли проблемы в нем вызваны войной.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Сила футбола настолько велика, настолько необорима, настолько вечна, что никак, ничем, никакой войной футбол в стране, в душах людей, и тех, кто играет, и тех, кто болеет, убить невозможно. Это общие слова. Я прекрасно понимаю, народ очень не доволен, матчи без зрителей, они сейчас фактически абстрактно проходят», - объясняет Артем Франков.

Ситуация, констатирует он, не радует, но вопрос состоит в том, только ли войной вызвана нынешняя безрадостная ситуация в нашем футболе. А она, подчеркивает гость программы, абсолютно безрадостная, потому что мы потеряли массу сильнейших игроков, к нам сейчас не поедут сильные легионеры и у нас большой вопрос по уровню нашей молодежи.

«Киевское «Динамо» было убеждено, что у него талантливейшее поколение юношей. Может, оно так и есть, но с нынешней реальностью это расходится категорически. Молодежь «Динамо», те самые юноши, которые прекрасно выступали на уровне Юношеской лиги чемпионов и так далее, сейчас результата не дают», - рассказывает Артем Франков.

Как сообщала Politeka, Качура сообщил, что за войну в Украине будут расплачиваться россияне и их дети.

Также Politeka писала о том, что Ставнийчук рассказала о переломном моменте в войне.