В Украине с 25 августа заработали новые правила для желающих выехать за границу.

Украинцев предупредили о новых правилах выезда за границу. Так, с 25 августа на границе со Словакией заработала система "єЧерга" для пассажирских автобусов. Ранее эта система начала работать на границе с другими европейскими государствами, в частности с Польшей, Венгрией, Молдовой и Румынией.

Об этом сообщили в Укртрансбезопасности.

Уже в ночь с 24 на 25 августа сервис "єЧерга" заработал для водителей и пассажиров рейсовых автобусов и нерегулярных перевозок на КПП "Ужгород-Вышнее Немецкое". Таким образом, этот автомобильный пункт пропуска стал уже восьмым, где появилась в доступе такая услуга.

В Укртрансбезопасности в связи с такими новыми правилами, обратились к перевозчикам и пассажирам – их призывают заранее зарегистрироваться для выезда за границу и забронировать себе место.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что в случае введения недостоверных данных система будет отменять регистрацию на пересечение границы.

Напомним, тестирование новой системы введено следующих пунктах пропуска:

Во Львовской области на границе с Польшей "Краковец – Корчева" и "Шегини – Медика" (Львовская область).

В Черновицкой области на границе с Румынией в пункте "Порубное – Сирет" и на границе с Молдовой "Мамалыга – Кривая".

А также в Закарпатской области в пункте "Чоп – Захонь" на границе с Венгрией.

Во Львовской и Черновицкой областях тестирование началось с понедельника, 21 августа, в Закарпатской – со среды, 23 августа.

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