Тина Кароль на сцене "Квартал 95" исполнила песню "Одно сердцебиение", а также вместе со Стасом Бокланом разыграла случай в одном из столичных бомбоубежищ. При этом отвратительную ситуацию с домогательствами сценаристы "Квартал 95" изобразили как просто повод для смеха.

По сюжету Тина Кароль поспешно в одном халате, забыв даже мобильный телефон, спустилась в укрытие, где уже сидел сладострастный мужчина, которого сыграл Станислав Боклан.

Боклан решил воспользоваться шансом сблизиться со звездой: когда воздушную тревогу отменили, он обманул Тину Кароль, сказав, что она продлится еще очень долго, потом заставил сесть поближе, стал напрашиваться к звезде в гости.

После этого Стас Боклан вообще начал запугивать Тину Кароль угрозой применения ядерного оружия и предлагать пойти на Щекавицу, затем заявил о предупреждении, что нельзя находиться возле легковоспламеняющихся вещей, уговаривая артистку снять синтетический халатик, лез целоваться под предлогом своего якобы диабета и необходимости попробовать ее сладкую помаду.

В конце на сцену зашел Владимир Шумко и спросил, почему двое до сих пор сидят в укрытии, ведь тревога уже давно закончилась. Боклан в ответ на это выпалил: "Гнида!". А Тина Кароль наконец-то спокойно ушла.

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